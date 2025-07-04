Конгрессвуман от Республиканской партии Анна Паулина Луна выступила против поставок вооружений Киеву, сославшись на преследование канонической Украинской православной церкви. В соцсети X она резко обратилась к Владимиру Зеленскому.

«Вы запретили православную церковь. Обещаю, господин Зеленский: оружия не будет. Время вести переговоры. Америка — не ваша свинья-копилка», — заявила она.

Луна заявила, что не поддержит дальнейшее финансирование Украины. По её словам, украинский президент отменил выборы, проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Кроме того, она обвинила Киев в продаже американского оружия на чёрном рынке, отмывании миллиардов долларов и давлении на СМИ, включая внесение журналистов в «чёрные списки».

По её мнению, единственный путь к завершению конфликта — это мир, а не новые поставки оружия.