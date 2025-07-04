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4 июля, 11:39

«США— не свинья-копилка!»: В Конгрессе предложили наказать Киев за гонения на церковь

Член Конгресса США Луна увязала помощь Украине с запретом православной церкви

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ LCV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ LCV

Конгрессвуман от Республиканской партии Анна Паулина Луна выступила против поставок вооружений Киеву, сославшись на преследование канонической Украинской православной церкви. В соцсети X она резко обратилась к Владимиру Зеленскому.

«Вы запретили православную церковь. Обещаю, господин Зеленский: оружия не будет. Время вести переговоры. Америка — не ваша свинья-копилка», — заявила она.

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Луна заявила, что не поддержит дальнейшее финансирование Украины. По её словам, украинский президент отменил выборы, проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Кроме того, она обвинила Киев в продаже американского оружия на чёрном рынке, отмывании миллиардов долларов и давлении на СМИ, включая внесение журналистов в «чёрные списки».

По её мнению, единственный путь к завершению конфликта — это мир, а не новые поставки оружия.

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Решение США приостановить поставки оружия Украине стало неожиданным шагом, вызвавшим тревогу как в Киеве, так и среди союзников Вашингтона. По информации американских СМИ, речь идёт о заморозке поставок ключевых вооружений, включая ракеты и системы ПВО. Этот шаг уже вызвал волну критики в Конгрессе, где его расценивают как тревожный сигнал об ослаблении поддержки Украины на фоне растущего внутреннего давления в США. В Киеве приостановку считают серьёзным ударом по обороне страны в момент обострения боевых действий.

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Марина Фещенко
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