«США— не свинья-копилка!»: В Конгрессе предложили наказать Киев за гонения на церковь
Член Конгресса США Луна увязала помощь Украине с запретом православной церкви
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Конгрессвуман от Республиканской партии Анна Паулина Луна выступила против поставок вооружений Киеву, сославшись на преследование канонической Украинской православной церкви. В соцсети X она резко обратилась к Владимиру Зеленскому.
«Вы запретили православную церковь. Обещаю, господин Зеленский: оружия не будет. Время вести переговоры. Америка — не ваша свинья-копилка», — заявила она.
Луна заявила, что не поддержит дальнейшее финансирование Украины. По её словам, украинский президент отменил выборы, проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Кроме того, она обвинила Киев в продаже американского оружия на чёрном рынке, отмывании миллиардов долларов и давлении на СМИ, включая внесение журналистов в «чёрные списки».
По её мнению, единственный путь к завершению конфликта — это мир, а не новые поставки оружия.
Решение США приостановить поставки оружия Украине стало неожиданным шагом, вызвавшим тревогу как в Киеве, так и среди союзников Вашингтона. По информации американских СМИ, речь идёт о заморозке поставок ключевых вооружений, включая ракеты и системы ПВО. Этот шаг уже вызвал волну критики в Конгрессе, где его расценивают как тревожный сигнал об ослаблении поддержки Украины на фоне растущего внутреннего давления в США. В Киеве приостановку считают серьёзным ударом по обороне страны в момент обострения боевых действий.