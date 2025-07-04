Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 11:49

Крупный блэкаут в Чехии: Без света остались Прага и часть регионов

В Чехии произошло массовое отключение электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Крупное отключение электроэнергии парализовало часть Чехии, включая Прагу и соседние регионы. Об этом сообщили местные СМИ и энергетические компании.

Как пишет Denik, оператор ČEPS пока не установил причину аварии, но специалисты уже проверяют работу всех систем.

Пожарные службы перегружены из-за вызовов от людей, застрявших в лифтах.

По данным Pražská energetika, сбой произошёл из-за неисправности на подстанции ČEPS в Ходове. При этом пражский аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Больше 6 тысяч человек остались без электричества из-за налёта БПЛА в Ростовской области
Больше 6 тысяч человек остались без электричества из-за налёта БПЛА в Ростовской области

Ранее Life.ru сообщал, что россияне столкнулись с массовыми перебоями в мобильной связи и Интернете. Отмечаются сбои даже в работе сервиса «Сбой.рф», который предназначен для мониторинга подобных проблем. По данным платформы Downdetector, больше всего жалоб поступает от жителей Пермского края, Москвы и Подмосковья, Чувашии и Белгородской области.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Чехия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar