Крупный блэкаут в Чехии: Без света остались Прага и часть регионов

Крупное отключение электроэнергии парализовало часть Чехии, включая Прагу и соседние регионы. Об этом сообщили местные СМИ и энергетические компании.

Как пишет Denik, оператор ČEPS пока не установил причину аварии, но специалисты уже проверяют работу всех систем.

Пожарные службы перегружены из-за вызовов от людей, застрявших в лифтах.

По данным Pražská energetika, сбой произошёл из-за неисправности на подстанции ČEPS в Ходове. При этом пражский аэропорт продолжает работать в штатном режиме.