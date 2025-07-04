Крупный блэкаут в Чехии: Без света остались Прага и часть регионов
В Чехии произошло массовое отключение электроэнергии
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Крупное отключение электроэнергии парализовало часть Чехии, включая Прагу и соседние регионы. Об этом сообщили местные СМИ и энергетические компании.
Как пишет Denik, оператор ČEPS пока не установил причину аварии, но специалисты уже проверяют работу всех систем.
Пожарные службы перегружены из-за вызовов от людей, застрявших в лифтах.
По данным Pražská energetika, сбой произошёл из-за неисправности на подстанции ČEPS в Ходове. При этом пражский аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
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