Корректируемая авиабомба (КАБ), которая атаковала сегодня Кривой Рог, смогла пролететь более 100 километров и попала в район в 23:38. Воздушная цель была выпущена из самолёта тактической авиации, вероятно, Су-34, сообщило Воздушное командование «Восток».

«Цель пролетела более 100 км и попала в район м. Кривой Рог в 23:38. Тип воздушной цели определят после изучения мусора на месте падения», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказал, что сегодня армия ВС РФ смогла впервые беспрепятственно сбросить КАБ (корректируемую авиабомбу). Удар пришёлся на объект в Кривом Роге, в родном городе Владимира Зеленского. Сейчас на месте взрыва всё ещё бушует огромный пожар.