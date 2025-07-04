100 км без перехвата: На Украине подтвердили первый российский удар КАБ по Кривому Рогу
КАБ ВС РФ пролетела 100 километров перед тем, как приземлиться в Кривом Роге
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Корректируемая авиабомба (КАБ), которая атаковала сегодня Кривой Рог, смогла пролететь более 100 километров и попала в район в 23:38. Воздушная цель была выпущена из самолёта тактической авиации, вероятно, Су-34, сообщило Воздушное командование «Восток».
«Цель пролетела более 100 км и попала в район м. Кривой Рог в 23:38. Тип воздушной цели определят после изучения мусора на месте падения», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказал, что сегодня армия ВС РФ смогла впервые беспрепятственно сбросить КАБ (корректируемую авиабомбу). Удар пришёлся на объект в Кривом Роге, в родном городе Владимира Зеленского. Сейчас на месте взрыва всё ещё бушует огромный пожар.
Российские вооружённые силы наносят высокоточные удары с воздуха, моря и суши, а также используют беспилотные летательные аппараты, целясь исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Эти действия являются ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре.