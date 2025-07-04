В РПЦ предложили ввести Месяц семьи и любви

Глава Патриаршей комиссии РПЦ, иерей Фёдор Лукьянов предложил ввести Месяц семьи, любви и верности в России. Это предложение было озвучено на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Он считает, что такой месяц можно проводить с 30 мая, когда отмечается память святых Ефросиньи Московской и Дмитрия Донского, до 8 июля — Дня святых Петра и Февронии. Это время совпадает с летними каникулами, когда семьи могут больше общаться и проводить время вместе.

«Предлагаю в противовес антисемейным различным инициативам — тому, что разрушает, пропагандирует эгоизм, деструктивным идеологиям, сделать месяц наших семей — Месяц семьи, любви и верности. С Дня памяти супругов святых Ефросиньи Московской и Дмитрия Донского, 30 мая, до 8 июля — Дня святых Благоверных Петра и Февронии. Это время каникул, радости, общения с родителями», — сказал отец Фёдор Лукьянов.

Отец Фёдор отметил, что семья — это место, где люди учатся любить. Он подчеркнул важность семейных ценностей, особенно в условиях, когда появляются идеи, разрушающие семью и пропагандирующие эгоизм. По его мнению, любовь делает нас лучше и помогает сохранить мир в обществе.

«Она (семья. — Прим. Life.ru) является тем плодоносным древом, которое воспроизводит, умножает и сохраняет любовь и мир. Мы знаем, что без любви, согласно Священному писанию, мир разрушится. Любовь всегда человека возносит над своим «я». Только тогда мы становимся людьми, когда мы проявляем любовь», — заключил представитель Церкви.