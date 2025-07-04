Глава Фонда «Круг добра» объяснил, как поправки к Конституции РФ помогли проекту

Фонд «Круг добра» стал прекрасным примером реализации поправок к Конституции РФ, которые вступили в силу ровно пять лет назад, 4 июля 2020 года. Именно изменение основного закона страны помогло заложить крепкий базис под формирование семейных ценностей и развитие здравоохранения. Об этом сказал протоиерей, руководитель фонда, лауреат Государственной премии РФ Александр Ткаченко.

«Создание президентом России фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра» стало одним из следующих шагов, прямым следствием принятия поправок к Конституции, направленных на дополнительную защиту семьи и детства, развитие социальной ориентированности нашего государства», — отметил он.

По его словам, фонд помог в дополнение к другим госпрограммам расширить возможности для лечения детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, он стал уникальным механизмом организации и финансирования помощи, закупки инновационных лекарств и медицинских изделий. Всё это помогает в борьбе с детской смертностью, уверен Ткаченко. Он добавил, что тяжёлая болезнь может постучаться в любую семью, поэтому программу фонда следует развивать дальше.

Ткаченко также напомнил, что в России последовательно увеличивается бюджет системы здравоохранения. Так, например, в 2025 году объём финансирования программы бесплатного оказания населению медицинской помощи составит 4,7 триллиона рублей, из них 3,6 триллиона будет передано в регионы. Рост программы по сравнению с 2024 годом составил 13,7%. Однако до создания фонда не все регионы могли обеспечить терапией детей с некоторыми тяжёлыми заболеваниями, лекарства от которых уже изобретены, но были чрезвычайно дороги и, как правило, не входили в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, напомнил глава фонда.

«Источником средств Фонда «Круг добра» стала часть — 2% — повышенной ставки НДФЛ на доходы граждан России выше 5 миллионов рублей в год. Создание фонда вывело Россию на одно из лидирующих мест в мире в сфере помощи детям с орфанными заболеваниями, стало стимулом для развития здравоохранения и, в частности, программ диагностики», — сказал он.

В перечне заболеваний, с которыми работает фонд, уже больше 100 тяжёлых и редких болезней, с 2021 года «Круг добра» оказал помощь уже почти 30 тысячам российских детей, получивших жизнеспасающую терапию вне зависимости от социального статуса, доходов семьи или места жительства. По словам Ткаченко, работа Фонда «Круг добра» стала не просто ярким проявлением характерных для нашего общества ценностей гуманизма и милосердия, а и реализацией положений Конституции России, развитием социальных гарантий государства, примером эффективного решения конкретных медицинских и социальных задач.