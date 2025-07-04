«Чтобы никто не напрягал»: Катя Лель раскрыла причину отъезда из России

Звезда нулевых Катя Лель известна широкой общественности не только как талантливая исполнительница, но и как фанатка паранормальных историй. Однако её недавнюю пропажу никто не стал связывать с похищением инопланетянами. И правильно сделали! Певица сама вышла на связь и объяснила, куда уехала из России.

Оказалась, что артистка вместе с дочкой перебралась в Турцию. Они решили отдохнуть в Бодруме и планировали поездку заранее. Лель подчеркнула, что они с наследницей хотели «погреться на солнышке».