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4 июля, 12:23

«Чтобы никто не напрягал»: Катя Лель раскрыла причину отъезда из России

Певица Катя Лель сообщила, что уехала из России в Турцию

Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель

Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель

Звезда нулевых Катя Лель известна широкой общественности не только как талантливая исполнительница, но и как фанатка паранормальных историй. Однако её недавнюю пропажу никто не стал связывать с похищением инопланетянами. И правильно сделали! Певица сама вышла на связь и объяснила, куда уехала из России.

Оказалась, что артистка вместе с дочкой перебралась в Турцию. Они решили отдохнуть в Бодруме и планировали поездку заранее. Лель подчеркнула, что они с наследницей хотели «погреться на солнышке».

«Здесь прямо лето-лето. Для меня самое главное в летнем отдыхе, чтобы никто не напрягал, чтобы была потрясающая атмосфера вокруг: на релаксе, на комфортном душевном состоянии. И, конечно, чтобы погода благоволила», — цитирует звезду сайт MK.ru.

«Нужно время и желание»: Катя Лель раскрыла, с какими мужчинами ходит на свидания после развода
«Нужно время и желание»: Катя Лель раскрыла, с какими мужчинами ходит на свидания после развода

Ранее Катя Лель раскрыла свой главный страх. Оказалась, что певица избегает поездок за рулём. Также звезда рассказала, стоит ли бояться нашествия инопланетян.

Борис Эльфанд
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