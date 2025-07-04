«Чтобы никто не напрягал»: Катя Лель раскрыла причину отъезда из России
Певица Катя Лель сообщила, что уехала из России в Турцию
Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель
Звезда нулевых Катя Лель известна широкой общественности не только как талантливая исполнительница, но и как фанатка паранормальных историй. Однако её недавнюю пропажу никто не стал связывать с похищением инопланетянами. И правильно сделали! Певица сама вышла на связь и объяснила, куда уехала из России.
Оказалась, что артистка вместе с дочкой перебралась в Турцию. Они решили отдохнуть в Бодруме и планировали поездку заранее. Лель подчеркнула, что они с наследницей хотели «погреться на солнышке».
«Здесь прямо лето-лето. Для меня самое главное в летнем отдыхе, чтобы никто не напрягал, чтобы была потрясающая атмосфера вокруг: на релаксе, на комфортном душевном состоянии. И, конечно, чтобы погода благоволила», — цитирует звезду сайт MK.ru.
Ранее Катя Лель раскрыла свой главный страх. Оказалась, что певица избегает поездок за рулём. Также звезда рассказала, стоит ли бояться нашествия инопланетян.