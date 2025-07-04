Кузнецова: Госдума в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи

Госдума приняла больше 100 законов, которые помогают семьям, из них 56 были одобрены в нынешнем созыве, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» она отметила, что важно не только количество законопроектов, но и их содержание.

«Более 100 законов по защите семьи принято в Государственной Думе, 56 из них только за этот созыв (восьмой. — Прим. Life.ru)», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Парламентарии стараются улучшить законы, чтобы поддерживать те категории семей, которые нуждаются в помощи. Кузнецова также подчеркнула, что семьи должны чувствовать себя более уверенно при рождении каждого нового ребёнка. Она добавила, что важно создать информационное пространство, которое будет поддерживать традиционные ценности.