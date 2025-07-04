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4 июля, 19:10

Кузнецова: Госдума в прошлом году приняла 56 законов о защите семьи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума приняла больше 100 законов, которые помогают семьям, из них 56 были одобрены в нынешнем созыве, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» она отметила, что важно не только количество законопроектов, но и их содержание.

«Более 100 законов по защите семьи принято в Государственной Думе, 56 из них только за этот созыв (восьмой. — Прим. Life.ru)», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Парламентарии стараются улучшить законы, чтобы поддерживать те категории семей, которые нуждаются в помощи. Кузнецова также подчеркнула, что семьи должны чувствовать себя более уверенно при рождении каждого нового ребёнка. Она добавила, что важно создать информационное пространство, которое будет поддерживать традиционные ценности.

Эксперты ЭИСИ: Защита и поддержка семьи — абсолютный приоритет политики России
Эксперты ЭИСИ: Защита и поддержка семьи — абсолютный приоритет политики России

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года в регионах увеличатся выплаты на детей, а также будут внедрены дополнительные меры поддержки к Всемирному дню защиты детей. В 2024 году более 10 миллионов детей получили единое пособие, зависящее от нуждаемости и доходов семей. Государство выделяет 1,4 трлн рублей ежегодно на единое пособие, которое распределяется среди тех, кто в нём нуждается.

Анастасия Никонорова
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