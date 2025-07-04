Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 18:17

Бойцам казачьей бригады «Терек» торжественно вручили знамя с подписью Путина

Вручение знамени казачьей бригаде «Терек». Обложка © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Вручение знамени казачьей бригаде «Терек». Обложка © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Казачья бригада «Терек» получила знамя с подписью президента России Владимира Путина. Это произошло в ходе торжественной церемонии вручения.

Кадры с церемонии вручения. Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Кадры с церемонии вручения. Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

«С Богом», — такая надпись российского президента вместе с его автографом появилась на знамени разведывательного подразделения. Почётную реликвию бойцам бригады передал лично полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

Движение «Царский крест» сообщило о мироточащей фотографии бойца СВО Казака
Движение «Царский крест» сообщило о мироточащей фотографии бойца СВО Казака

Ранее Life.ru рассказывал об уникальной экспозиции, которая была представлена на ПМЭФ-2025. Гости форума могли посмотреть на медали и награды отца президента России Владимира Спиридоновича Путина.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar