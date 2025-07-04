Бойцам казачьей бригады «Терек» торжественно вручили знамя с подписью Путина
Вручение знамени казачьей бригаде «Терек». Обложка © Telegram / Всероссийское Казачье Общество
Казачья бригада «Терек» получила знамя с подписью президента России Владимира Путина. Это произошло в ходе торжественной церемонии вручения.
Кадры с церемонии вручения. Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество
«С Богом», — такая надпись российского президента вместе с его автографом появилась на знамени разведывательного подразделения. Почётную реликвию бойцам бригады передал лично полпред президента в СКФО Юрий Чайка.
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