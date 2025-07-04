Военные базы Британии сравнили с садовыми участками из-за хлипкого забора

Главная база британских ВВС, где предполагается размещение истребителей F-35, оказалась окружена лишь небольшой изгородью — дощатым забором. Об этом пишет The Telegraph. Высота ограждения на самых «надёжных» участках едва достигает 150 сантиметров, утверждается в публикации. Аналогичные проблемы с безопасностью журналисты нашли и на других базах Британии.

«Новые британские самолеты могут быть атакованы активистами или иностранными агентами. На прошлой неделе пропалестинская организация уже грозилась атаковать две эти базы», — сказано в тексте.

Издание напоминает, что 20 июня пропалестинские активисты уже беспрепятственно попадали на базу ВВС Великобритании Брайз-Нортон в Оксфордшире: они легко перемахнули через ограждение, испачкали краской военные самолёты и повредили их двигатели. По словам журналистов, изгородь военной базы больше напоминает забор садового участка, причём нет даже колючей проволоки, однако территория претендует на то, чтобы принимать серьёзные истребители, являющиеся потенциальными носителями ядерных боеголовок.

Бывший офицер британской армии Эд Арнольд заявил изданию, что Королевские ВВС превратились в «лёгкую мишень», а отпугивать злоумышленников, по его словам, видимо, должны таблички на заборе с надписью «Не входить». The Telegraph добавляет, что в Минобороны Британии на соответствующий запрос дали обещание, что решат вопросы с безопасностью и охраной баз, но сроки называть не стали.