Великобритания не готова к войне против России, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя слова министра обороны Джона Хили о возможности участвовать в боевых действиях против РФ в рядах НАТО. Военный эксперт уверен, что со времён распада СССР королевская армия изрядно обветшала.

Сегодня, по его словам, основной проблемой ВС Британии является острая нехватка личного состава и технических ресурсов. Наблюдается недостаток желающих служить в вооружённых силах, особенно в ВМС, которые традиционно считались гордостью страны. Несмотря на запуск новых кораблей, они часто сталкиваются с техническими неисправностями и поломками. Аналогичная ситуация наблюдается и в авиации.

Также собеседник Инфо24 обратил внимание, что британские подводные лодки оснащены американскими ракетами Tomahawk, что говорит о значительной зависимости Лондона от союзников и ограниченности собственных возможностей. У Британии из-за всё ещё сильных спецслужб остаётся лишь ограниченная диверсионная роль. В частности, они помогают Украине.