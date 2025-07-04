«Проблем выше крыши»: Военный эксперт оценил готовность Британии к войне против РФ
Военный эксперт Дандыкин: Великобритания не готова к войне против России
Лондон, Великобритания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angyalosi Beata
Великобритания не готова к войне против России, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя слова министра обороны Джона Хили о возможности участвовать в боевых действиях против РФ в рядах НАТО. Военный эксперт уверен, что со времён распада СССР королевская армия изрядно обветшала.
Сегодня, по его словам, основной проблемой ВС Британии является острая нехватка личного состава и технических ресурсов. Наблюдается недостаток желающих служить в вооружённых силах, особенно в ВМС, которые традиционно считались гордостью страны. Несмотря на запуск новых кораблей, они часто сталкиваются с техническими неисправностями и поломками. Аналогичная ситуация наблюдается и в авиации.
Также собеседник Инфо24 обратил внимание, что британские подводные лодки оснащены американскими ракетами Tomahawk, что говорит о значительной зависимости Лондона от союзников и ограниченности собственных возможностей. У Британии из-за всё ещё сильных спецслужб остаётся лишь ограниченная диверсионная роль. В частности, они помогают Украине.
«Англичане любят загребать жар чужими руками. Именно поэтому Хили говорит о готовности Лондона воевать с Россией в рядах НАТО. Он прекрасно понимает, что в британской армии проблем выше крыши и за пять лет с ними не управиться. Даже если они увеличат расходы на оборону до 5% ВВП, им не хватит средств на то, чтобы привести свою армию в порядок», — заключил эксперт.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет направлять войска на Украину без поддержки США. По его словам, защита и сотрудничество с Вашингтоном остаются ключевыми в вопросах обороны и разведки. На этом фоне военный аналитик отметил растущую обеспокоенность Владимира Зеленского снижением внимания Запада к украинскому конфликту.