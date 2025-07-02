Спецслужбы Украины могли быть задействованы во диверсии против танкера Vilamoura у берегов Ливии, однако, скорее всего, они действовали под руководством своих кураторов из Великобритании, полагает член экспертного совета «Офицеров России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, «чистейший вид терроризма» может привести к экологической катастрофе, если больше миллиона баррелей нефти разольётся в Средиземном море. Западу на это плевать, однако они обвинят во всём Россию, подчеркнул эксперт.