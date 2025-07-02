«Чистейший вид терроризма»: Эксперт увидел британский след во взрыве танкера у берегов Ливии
Эксперт Дандыкин заподозрил Британию во взрыве танкера Vilamoura у берегов Ливии
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Спецслужбы Украины могли быть задействованы во диверсии против танкера Vilamoura у берегов Ливии, однако, скорее всего, они действовали под руководством своих кураторов из Великобритании, полагает член экспертного совета «Офицеров России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, «чистейший вид терроризма» может привести к экологической катастрофе, если больше миллиона баррелей нефти разольётся в Средиземном море. Западу на это плевать, однако они обвинят во всём Россию, подчеркнул эксперт.
«Если даже там участвуют спецслужбы Украины, то они, конечно, работают под руководством своих кураторов. Прежде всего, мне кажется, что это Великобритания и её спецслужбы, включая МИ-6, имеющие огромный опыт в диверсиях подобного рода», — заявил собеседник 360.ru.
Напомним, ранее у берегов Ливии взорвался перевозивший один млн баррелей нефти танкер. В результате взрыва произошло затопление машинного отделения. Несмотря на это, значительной утечки топлива удалось избежать. По данным Financial Times, Украина может стоять за подрывами указанных морских судов.