Прощай, сладкая жизнь: Nutella резко подорожает из-за заморозков

Популярная паста Nutella вырастет в цене из-за рекордных заморозков в Турции, которые привели к неурожаю фундука, занимающего 13% в составе лакомства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сельскохозяйственной аналитической компании Expana.

На долю Турции приходится почти 65% мирового рынка производства фундука, ещё в апреле цены на орехи подскочили на 30%, что стало следствием нетипичных для страны заморозков. Некоторые турецкие фермеры потеряли от 50 до 100% урожая. Заменить турецкий фундук на мировом рынке могут Италия, Чили и США, но, как утверждает Bloomberg, объёмов поставок попросту не хватит, чтобы закрыть весь спрос.

Итальянская компания Ferrero SpA, которая выпускает конфеты Ferrero Rocher и пасту Nutella, уже бьёт тревогу и предупреждает, что будет вынуждена пересмотреть ценовую политику, так как основные поставки орехов шли именно из Турции. Эксперты видят выход только в новом урожае, если опять не будет погодных аномалий. Однако рынок восстановится не так быстро из-за нарушения цепочек поставок, предупредили аналитики.