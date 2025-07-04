В Екатеринбурге назовут улицу в честь режиссёра Балабанова

По его словам, соответствующее решение приняла комиссия по топонимике. Новая улица будет расположена в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), рядом с улицей, названной в честь другого известного уральского кинематографиста — Ярополка Лапшина.

«Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге… Решение только что принято», — написал Сергин на своей странице во «ВКонтакте».

Алексей Балабанов — один из самых ярких и самобытных российских режиссёров 1990–2000-х годов, автор культовых фильмов «Брат», «Брат-2», «Груз 200», «Про уродов и людей» и других. Его работы отличались жёстким реализмом, острой социальной тематикой и глубоким психологизмом, благодаря чему он стал культовой фигурой в российском кинематографе. Балабанов родился в Свердловске (ныне Екатеринбург), и именно с Уралом были связаны многие этапы его жизни и творчества.