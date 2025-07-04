Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 14:43

В Екатеринбурге назовут улицу в честь режиссёра Балабанова

Режиссёр Алексей Балабанов на съёмочной площадке фильма «Я тоже хочу». Фото © ИТАР-ТАСС/ Адиль Кусов/ Кинокомпания «Наше кино»

Режиссёр Алексей Балабанов на съёмочной площадке фильма «Я тоже хочу». Фото © ИТАР-ТАСС/ Адиль Кусов/ Кинокомпания «Наше кино»

В Екатеринбурге появится улица, названная в честь знаменитого российского режиссёра Алексея Балабанова. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.

По его словам, соответствующее решение приняла комиссия по топонимике. Новая улица будет расположена в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), рядом с улицей, названной в честь другого известного уральского кинематографиста — Ярополка Лапшина.

С днём рождения, «Брат»: 6 интересных фактов о картине Балабанова, которой стукнуло 27 лет
С днём рождения, «Брат»: 6 интересных фактов о картине Балабанова, которой стукнуло 27 лет

«Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге… Решение только что принято», — написал Сергин на своей странице во «ВКонтакте».

Алексей Балабанов — один из самых ярких и самобытных российских режиссёров 1990–2000-х годов, автор культовых фильмов «Брат», «Брат-2», «Груз 200», «Про уродов и людей» и других. Его работы отличались жёстким реализмом, острой социальной тематикой и глубоким психологизмом, благодаря чему он стал культовой фигурой в российском кинематографе. Балабанов родился в Свердловске (ныне Екатеринбург), и именно с Уралом были связаны многие этапы его жизни и творчества.

Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок
Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок

Больше новостей по теме читайте на Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Культура
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar