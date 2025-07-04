Арбузы и дыни станут доступнее для россиян в июле

Дыни в российских магазинах упадут в цене минимум в 1,5 раза, а арбузы — в 2-2,5 раза в июле. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Из-за фактора сезонности в ближайшие месяцы следует ожидать серьёзного снижения цен на дыни и арбузы. Сейчас на прилавках массово представлены именно импортные арбузы и дыни. Как только в магазины начнут активно поступать отечественные арбузы и дыни в большом количестве, цены резко снизятся. Предполагаю, что удешевление арбузов и дынь начнется постепенно во второй декаде июля, и наименьшие значения будут в конце августа — начале сентября», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Балынин уточнил, что во многих магазинах продают арбузы и дыни, поэтому магазины будут соревноваться в цене. По его словам, не исключено, что для потребителей проведут серию акций. Экономист добавил, что цены на указанные плоды могут снизиться в случае хорошего урожая. Подобное сокращение стоимости арбузов и дынь — традиционное, его можно наблюдать каждое лето.