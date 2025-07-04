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4 июля, 19:08

В Петербурге ураганный ветер повалил 137 деревьев в парках и садах

В Санкт-Петербурге сильный ветер снёс 137 деревьев в парках и садах. Обложка © Telegram / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге сильный ветер снёс 137 деревьев в парках и садах. Обложка © Telegram / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге сильный ветер снёс 137 деревьев в парках и садах. По прогнозам синоптиков, сильный ветер, достигающий скорости 20 метров в секунду и более, сохранится в течение дня. Об этом сообщил Сергей Петриченко, председатель городского комитета по благоустройству в своём Telegram-канале.

В Санкт-Петербурге сильный ветер снёс 137 деревьев в парках и садах. Фото © Telegram / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге сильный ветер снёс 137 деревьев в парках и садах. Фото © Telegram / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

«Шквалистый ветер нанёс ущерб и зеленым насаждениям нашего города. Всего за минувшую ночь и утро непогоду не пережили 137 деревьев в садах и скверах Петербурга. В настоящее время специалисты продолжают устранять последствия разгула стихии», — написал Петриченко.

В Санкт-Петербурге сильный ветер снёс 137 деревьев в парках и садах. Фото © Telegram / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге сильный ветер снёс 137 деревьев в парках и садах. Фото © Telegram / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Шторм уже привёл к падению деревьев в различных районах города. Зафиксированы случаи обрушения деревьев, в том числе тополя на Наличной улице, липы на набережной Большой Невки, дуба на улице Аккуратова, а также берёз, клёнов, рябины, ивы и ясеня в других парках и скверах.

«И всплыл Петрополь...» Историк рассказал о самом страшном наводнении в Петербурге, которое воспел Пушкин
«И всплыл Петрополь...» Историк рассказал о самом страшном наводнении в Петербурге, которое воспел Пушкин

Напомним, Life.ru рассказывал, что в Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы мощнейшего за 160 лет наводнения. На город надвигался североатлантический циклон «Енгин», а вместе с ним пришли ливни и сильные ветры, которые также добрались до Финляндии.

Анастасия Никонорова
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