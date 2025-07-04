Надежда Савченко вышла на связь и опровергла слухи о плене

Украинская лётчица Надежда Савченко вышла в прямой эфир в социальных сетях и опровергла появившиеся слухи о том, что она якобы попала в плен. В коротком, но жёстком заявлении она подчеркнула, что с ней всё в порядке.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Надiя Савченко

«Не убили меня. Не в плену я. Свободна и жива», — заявила Савченко, комментируя распространившуюся в сети информацию.