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4 июля, 15:31

Надежда Савченко вышла на связь и опровергла слухи о плене

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Надiя Савченко

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Надiя Савченко

Украинская лётчица Надежда Савченко вышла в прямой эфир в социальных сетях и опровергла появившиеся слухи о том, что она якобы попала в плен. В коротком, но жёстком заявлении она подчеркнула, что с ней всё в порядке.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Надiя Савченко

«Не убили меня. Не в плену я. Свободна и жива», — заявила Савченко, комментируя распространившуюся в сети информацию.

«Надежда не умирает»: Савченко вышла на связь из кустов калины и сообщила, что ещё жива
«Надежда не умирает»: Савченко вышла на связь из кустов калины и сообщила, что ещё жива

Ранее украинский журналист Всеволод Филимоненко заявил, что Надежда Савченко попала в российский плен и теперь её якобы везут в Москву. Некоторые анонимные источники даже утверждали, что она могла погибнуть. Поводом для слухов стало длительное отсутствие Савченко в публичном пространстве — в последнее время она редко делает заявления и почти не появляется в медиа.

Марина Фещенко
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