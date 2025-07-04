Вооружённые силы Украины (ВСУ), в том числе спецбригада «Азов»* используют российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Архангел Спецназа».

В сообщении говорится, что в сети распространились видеоматериалы, на которых запечатлено, как бойцы полка «Азов»* используют российских пленных для строительных работ.

Подчёркивается, что, согласно нормам международного права, привлечение военнопленных к принудительному труду запрещено — такие работы должны быть добровольными, оплачиваемыми и безопасными.

Кроме того, в Telegram-канале предполагают, что выбор именно «Азова»* для этих задач может быть связан со стремлением создать подразделению имидж «восстановителей», чтобы улучшить его репутацию и усилить политическое влияние.

«Однако «Азов»* сам по себе прославился самыми ужасными пытками в отношении наших пленных. В том же Мариуполе неонацисты это делали регулярно, и такой демонстративный ролик – это попытка показать, что они якобы не такие уж и злые», — пишет телеграм-канал.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Киев публикует видео с пленными бойцами ВС РФ. Там отметили, что цель этих действий попытаться запугать россиян.