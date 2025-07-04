Военный эксперт предрёк блокаду ВСУ из-за освобождения села в ДНР
Эксперт Тимошенко: Фронт у Константиновки затрещал после освобождения Предтечино
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Фронт возле Константиновки затрещал после освобождения ВС РФ Предтечино. Об этом Life.ru заявил военный эксперт Михаил Тимошенко. Он отметил, что в том районе достаточно густая дорожная сеть, а Константиновка — узел дорог, поэтому ВСУ лишатся быстрого и целевого подвоза боеприпасов, топлива и продовольствия.
«Чтобы предположить дальнейшую стратегию, мне надо оценить для начала состояние противника. Надо же понять, что мы теряем, и каким образом его оттуда изъять-то. Молниеносным ли ударом в стиле маршала Жукова, положив 80 000 человек на высотах? Я не знаю, сколько там противников, как он закопался, окопался. В любом случае, для дальнейшей операции мы должны давать запасы топлива, боеприпасов. Надо считать количество стволов», — отметил эксперт.
Конечно, товарищ фон Клаузевиц говорил, что военное дело просто и вполне доступно здравому уму. Воевать трудно. Вот в чём дело. Иногда соблазн настолько велик, что бывает, военные куда-то лезут. А потом оказывается, что толку от этого чуть, кроме потери.
Военный эксперт Михаил Тимошенко
Напомним, сегодня стало известно об освобождении населённого пункта Предтечино в Донецкой Народной Республике. Там оперативно сработала «Южная» группировка войск. Село находится близ Краматорска. В 2001 году там проживало немногим менее 400 человек.