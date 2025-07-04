В Москве раскрыто дело об изнасиловании девочки 48-летней давности

Следственный комитет (СК) смог раскрыть дело об изнасиловании маленькой девочки, которое произошло в Москве в 1977 году. Об этом сообщили в Telegram-канале московского СК.

Как выяснило следствие, 28 мая 1977 года мужчина в парке на Иваньковском шоссе изнасиловал маленькую девочку и убежал. Она была слишком мала и не могла опознать преступника, поэтому дело не удалось раскрыть сразу.

Из-за работы следователей удалось установить, что к преступлению причастен мужчина, родившийся в 1960 году. Ему предъявили обвинение и взяли под стражу. Оказалось, что он уже был осуждён за такое же преступление, совершённое ранее. Сейчас следователи собирают все необходимые доказательства, чтобы дело было рассмотрено в суде.