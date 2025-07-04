В Донецке и Луганске с аншлагами прошли концерты камерного оркестра Лундстрема

В Донецке с аншлагом прошёл концерт камерного оркестра Леонида Лундстрема. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Донбасский экспресс», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

«Всегда с радостью приезжаю сюда. Был уже раз двадцать пять или больше. Этот концерт проходит в рамках проекта «Донбасский экспресс», который поддержан Президентским фондом культурных инициатив. 12 июля в Большом зале Московской консерватории торжественным концертом откроется Школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». Участниками Школы-фестиваля станут 97 талантливых детей со всей России», — отметил музыкант.

Публика тепло встретила артистов. Вместе с оркестром на сцене выступили скрипачи Егор Григорьев, Владимир Чебоксаров и Роберт Брем. Последний признался, что не впервые приезжает в Донбасс и считает важным поддерживать жителей региона.

В программе прозвучали произведения Вивальди, Моцарта и Бетховена. Пётр Лундстрем получил в дар скрипку, изготовленную монахами ЛНР. Уникальный инструмент ему вручили в Свято-Иоанно-Предтеченском монастыре в знак признательности за поддержку Донбасса.

«Это будет «боевое крещение». Вообще, на скрипке надо играть, разыгрываться, потому что это живой совершенно инструмент. Но сегодня просто по-другому не может быть», — поделился Лундстрем перед концертом в Луганской филармонии, где впервые исполнил произведение на подаренной скрипке.

Музыкант рассказал, что сотрудничает с монастырской мастерской с 2022 года. Наместник обители архимандрит Варфоломей (Кузнецов) пояснил, что красный и золотистый цвет инструмента символизирует подвиг жителей Донбасса.