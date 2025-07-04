В Турции не стали комментировать присоединение к «коалиции дронов» для Украины

Турция воздерживается от комментариев о присоединении к «коалиции дронов» для Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации президента республики, отвечая на вопрос о возможном участии Турции в инициативе, предложенной Британией и Латвией.

«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства. Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — заявил представитель администрации агентству, добавив, что позиция Анкары по конфликту не изменилась.

Ранее в Минобороны Латвии сообщали, что Бельгия и Турция вступят в так называемую «коалицию дронов». В неё входит ряд стран, который будет закупать беспилотники для Киева.