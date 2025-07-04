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4 июля, 18:37

В Турции не стали комментировать присоединение к «коалиции дронов» для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thehakanarslan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thehakanarslan

Турция воздерживается от комментариев о присоединении к «коалиции дронов» для Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации президента республики, отвечая на вопрос о возможном участии Турции в инициативе, предложенной Британией и Латвией.

«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства. Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — заявил представитель администрации агентству, добавив, что позиция Анкары по конфликту не изменилась.

Ранее в Минобороны Латвии сообщали, что Бельгия и Турция вступят в так называемую «коалицию дронов». В неё входит ряд стран, который будет закупать беспилотники для Киева.

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Ранее в немецких СМИ появились сообщения, что Берлин хочет заключить тайную сделку со Штатами для помощи Киеву. Предполагается, что в результате этих договорённостей Украина получит дополнительные системы ЗРК Patriot.

Юрий Лысенко
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