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4 июля, 18:34

Минюст РФ внёс в список нежелательных организации из Литвы и Германии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство юстиции РФ включило несколько европейских организаций в список нежелательных на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В перечне указаны Eurasian Harm Reduction Association* (Евразийская ассоциация снижения вреда) из Литвы и European Resilience Initiative Centre* (Центр европейской инициативы по устойчивости) из Германии, сообщает сайт Минюста.

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Ранее Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. Согласно информации Генеральной прокуратуры, члены данной группировки оказывают поддержку экстремистским структурам и финансируют деятельность иностранных агентов.

* Внесены в реестр нежелательных организаций.

Александра Мышляева
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