Минюст РФ внёс в список нежелательных организации из Литвы и Германии

Министерство юстиции РФ включило несколько европейских организаций в список нежелательных на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В перечне указаны Eurasian Harm Reduction Association* (Евразийская ассоциация снижения вреда) из Литвы и European Resilience Initiative Centre* (Центр европейской инициативы по устойчивости) из Германии, сообщает сайт Минюста.

Ранее Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. Согласно информации Генеральной прокуратуры, члены данной группировки оказывают поддержку экстремистским структурам и финансируют деятельность иностранных агентов.