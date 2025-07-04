Минюст РФ внёс в список нежелательных организации из Литвы и Германии
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Министерство юстиции РФ включило несколько европейских организаций в список нежелательных на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В перечне указаны Eurasian Harm Reduction Association* (Евразийская ассоциация снижения вреда) из Литвы и European Resilience Initiative Centre* (Центр европейской инициативы по устойчивости) из Германии, сообщает сайт Минюста.
Ранее Минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. Согласно информации Генеральной прокуратуры, члены данной группировки оказывают поддержку экстремистским структурам и финансируют деятельность иностранных агентов.
* Внесены в реестр нежелательных организаций.