Польский МИД направил России ноту с обвинением в «ущербе» посольству в Киеве

МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого якобы получило повреждение польское посольство в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном министром Радославом Сикорским.

«Президент [США Дональд] Трамп, [президент России Владимир] Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных ракет в Украину и введите жёсткие санкции против агрессора», — добавил он.