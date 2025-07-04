Массированный удар по Киеву, в том числе с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», является предупреждением для Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и её граждан, последует неминуемое наказание, при этом враг заплатит сторицей», — сказал Рогов РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российские войска нанесли точные удары по военным целям, а гражданское население Киева оказалось заложником ситуации из-за отказа Зеленского от переговоров. Рогов считает, что главаря киевского режима и его окружение необходимо привести в чувства. Желание достичь мирного соглашения у них усилится, когда они поймут, что получат сокрушительный удар в ответ на любую свою выходку, уверен общественник.