РФ ответила на теракты ВСУ ударами «Кинжалов» и беспилотников по целям в Киеве
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Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины в ответ на теракты киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов», — сообщили в ведомстве.
Также с 28 июня по 3 июля российские военные провели серию ударов по объектам ВПК, нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов и пунктам управления украинских войск. По данным министерства, поражены радиолокационные станции, места базирования иностранных наемников и инфраструктура военного аэродрома.
Напомним, накануне на улице Тараса Шевченко в Луганске прогремел взрыв. Погиб экс-мэр Луганска Манолис Пилавов. Не исключено, что его убийство организовала СБУ с помощью смертницы. У Пилавова осталась жена и двое детей. Подрыв признали терактом.