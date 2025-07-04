РФ ответила на теракты ВСУ ударами «Кинжалов» и беспилотников по целям в Киеве

Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины в ответ на теракты киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов», — сообщили в ведомстве.