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Регион
3 июля, 15:56

Экс-мэра Луганска Пилавова могла подорвать смертница

СК России показал кадры с места взрыва в Луганске. Фото © Telegram / Следком

СК России показал кадры с места взрыва в Луганске. Фото © Telegram / Следком

Экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова могла подорвать смертница. Об этом пишет ТАСС.

«Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — цитирует агентство свой источник.

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Напомним, 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске около 11:52 прогремел взрыв. Сообщалось об одном погибшем. Позже выяснилось, что жертвой стал бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, занимавший этот пост с 2014 по 2023 год. Не исключено, что его убийство могла организовать СБУ. У Пилавова осталась жена и двое сыновей.

Александра Вишнякова
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