Экс-мэра Луганска Пилавова могла подорвать смертница
СК России показал кадры с места взрыва в Луганске. Фото © Telegram / Следком
Экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова могла подорвать смертница. Об этом пишет ТАСС.
«Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — цитирует агентство свой источник.
Напомним, 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске около 11:52 прогремел взрыв. Сообщалось об одном погибшем. Позже выяснилось, что жертвой стал бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, занимавший этот пост с 2014 по 2023 год. Не исключено, что его убийство могла организовать СБУ. У Пилавова осталась жена и двое сыновей.