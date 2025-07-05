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Регион
5 июля, 02:17

Генпрокуратура потребовала запретить Международное движение сатанизма в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Celiafoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Celiafoto

Генпрокуратура РФ подала иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма». Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Исковое заявление уже направлено в Верховный суд, а первое заседание по делу назначено на 22 июля. В ведомстве подчеркнули, что деятельность движения представляет угрозу общественной безопасности и духовным ценностям.

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Ранее патриарх Кирилл поддержал запрет рекламы оккультно-магических услуг и сатанизма. По его мнению, рост популярности различных тарологов, нумерологов и других мошенников, связанных с оккультизмом и псевдонаукой, в текущих условиях выглядит как форма идеологической диверсии.

Александра Мышляева
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