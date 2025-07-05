Генпрокуратура потребовала запретить Международное движение сатанизма в России

Генпрокуратура РФ подала иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма». Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Исковое заявление уже направлено в Верховный суд, а первое заседание по делу назначено на 22 июля. В ведомстве подчеркнули, что деятельность движения представляет угрозу общественной безопасности и духовным ценностям.