Умер автор саундтрека к «Секретным материалам» композитор Марк Сноу

Композитор Марк Сноу, создавший музыку для сериалов «Секретные материалы» и «Тайны Смолвиля», ушёл из жизни. Ему было 78 лет. Сноу скончался 4 июля в своём доме в штате Коннектикут. Причину его смерти пока не раскрывают.

Сноу получил 15 номинаций на премию «Эмми». Шесть из них связаны с «Секретными материалами», композитор приложил руку к созданию музыки для более чем 200 эпизодов. Музыкальное сопровождение к этому сериалу заняло места в топ-10 хитов в Англии, Ирландии, Франции и других странах Европы в 1996 году. Этот сериал выходил с 1993 по 2018 год и включает 11 сезонов и 218 эпизодов.

Кроме того, Сноу написал музыку для других проектов, среди которых — «Тайны Смолвиля», «От Харта к Харту», «Ти Джей Хукер», «Говорящая с призраками» и «Голубая кровь».