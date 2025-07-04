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4 июля, 20:49

«Динамо» представило игрока сборной России Сергеева роликом о крепостном праве

Иван Сергеев перешёл в «Динамо». Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Иван Сергеев перешёл в «Динамо». Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» опубликовало оригинальную презентацию трансфера нападающего Ивана Сергеева, в которой не без юмора обыграло ситуацию с переходом игрока и его прошлыми отношениями с «Зенитом». В стилизованном под эпоху Александра II ролике капитан команды Даниил Фомин в образе императора недоумевает, почему «Иван из Самарской губернии» не может принять приглашение играть в Петровском парке.

«Динамо» представило Сергеева роликом о крепостном праве. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Особую пикантность видео придаёт диалог о «крепостном праве», где император возмущается, что уже «100 раз говорил его отменить», на что получает ответ: «Мы подумали, что тот был сотый раз, но как бы не 100-й, а 99-й». Это прямая отсылка к недавнему решению «Зенита» перенести празднование своего 100-летия.

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Ранее Life.ru писал, что бразильский полузащитник Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго». Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

Артём Гапоненко
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