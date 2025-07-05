Болезнь века: Life.ru узнал, как вырваться из рабства трудоголизма и начать жить по-настоящему

5 июля во всём мире отмечают День трудоголика, и это отличный повод задуматься о том, не стали ли вы рабом своего труда. Психолог Ирина Туркова рассказала Life.ru, как распознать и победить трудоголизм.

Мания думать только о работе называется трудоголизмом. Это вид нехимической зависимости (не является официальным диагнозом МКБ-10), при которой работа доминирует над всеми сферами жизни. Как и другие зависимости, трудоголизм вредит человеку, его жизни и здоровью. Ирина Туркова Психолог

Трудоголик черпает чувство собственной значимости только в работе, игнорируя личную жизнь, хобби и заботу о себе. Он избегает проблем вне работы, а во время отдыха испытывает чувство вины и тревогу. В итоге это приводит к хронической тревожности, депрессии, усталости и психосоматическим проявлениям, а в конечном счёте – катастрофически снижает удовлетворённость жизнью. Туркова предупредила, что за высокой рабочей эффективностью приходит низкая продуктивность и выгорание.

«Взамен высокой эффективности и достижения целей приходят низкая продуктивность, неспособность делегировать задачи и выгорание. Обычно с этой проблемой сложно справиться в одиночку: трудно объективно оценить свои проблемы и понять их масштаб. Поэтому рекомендуется обратиться к психологу или психотерапевту, который поможет изменить отношение к труду. В некоторых случаях могут быть назначены антидепрессанты», – добавила эксперт.

Психолог также предложила конкретные шаги для излечения от трудоголизма, включающие осознание проблемы, психотерапию, восстановление режима работы и отдыха, разделение работы и личной жизни, поиск хобби, цифровой детокс, регулярные занятия спортом, соблюдение режима сна, исключение алкоголя, полноценный отпуск дважды в год, смену обстановки в течение дня и расстановку приоритетов. Важно установить чёткие границы между работой и личной жизнью, придерживаясь правила «порога» и не работая по воскресеньям и после 19:00 часов.