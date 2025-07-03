«Государству выгодно»: Экономист оценил решение растянуть новогодние каникулы на 12 дней

Российская экономика не пострадает из-за решения Минтруда растянуть новогодние каникулы на 12 дней, поскольку количество выходных дней в целом за год не будет увеличено. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Он напомним, что закреплённое законом количество выходных и праздничных дней ежегодно остаётся неизменным. В производственном календаре Минтруда эти дни распределены так, чтобы избежать слишком коротких рабочих недель с учётом необходимости переносить праздничные дни, если они выпадают на выходные. Также он подчеркнул, что удлинённые новогодние праздники могут принести дополнительный доход туристической отрасли, что положительно скажется на бюджете страны.

«Сократить не только новогодние выходные, но в целом праздники у нас обычно требуют работодатели: им приходится платить зарплату за дни, когда сотрудники не работают. При этом государству выгодно, чтобы люди много отдыхали – так они будут более здоровыми», — отметил собеседник «Москвы 24».