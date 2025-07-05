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Регион
4 июля, 21:14

Свыше 20 тысяч абонентов Запорожской области остались без света после удара ВСУ

В Запорожской области отключилось электричество. Обложка © freepik / fanjianhua

В Запорожской области отключилось электричество. Обложка © freepik / fanjianhua

ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения.

По его словам, в результате атаки были повреждены несколько энергообъектов, что привело к отключению света у более чем 20 тысяч абонентов в северо-западной части области. На месте работают аварийные бригады, которые пытаются восстановить электроснабжение в максимально сжатые сроки.

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Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара украинских вооружённых сил по Запорожской области пострадали двое детей и один взрослый. Один из раненых находится в критическом состоянии. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что атака была направлена на село Константиновка, расположенное в Пологовском муниципальном округе.

Артём Гапоненко
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