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4 июля, 22:13

Мать задержанного в Баку Софронова узнала об условиях содержания сына

Задержанные в Азербайджане россияне. Обложка © Telegram / Media.Az

Задержанные в Азербайджане россияне. Обложка © Telegram / Media.Az

Мария Софронова, мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку по подозрению в распространении наркотиков, поделилась новой информацией о его содержании. По её словам, сотрудники российского посольства в Азербайджане наконец получили доступ к арестованным и проинформировали её о текущей ситуации.

Софронова отметила, что условия содержания её сына значительно улучшились. По данным дипломатов, задержанные находятся в двухместных камерах, где созданы хорошие условия, включая качественное питание. Она также подчеркнула, что отношение к ним нейтральное, а в камерах нет посторонних.

При этом мать задержанного вновь категорически отвергла все предъявленные сыну обвинения. По её словам, Сергей не имел никакого отношения к наркотикам и просто оказался в неподходящем месте в неподходящее время.

В своём сообщении в соцсети Мария Софронова выразила глубокую благодарность друзьям и знакомым сына за поддержку. Она упомянула, что получила множество тёплых слов даже от тех, с кем Сергей учился в начальной школе и детском саду. Особую признательность она выразила его друзьям, которые, по её словам, делают всё возможное для помощи.

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Ранее появилась информация о том, что адвокаты из Азербайджана отказываются принимать в работу дела задержанных россиян в Баку. Попытки найти независимых защитников также не принесли результата, так как они отказываются сотрудничать, ссылаясь на неопределённость ситуации.

Артём Гапоненко
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