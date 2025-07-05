В ночь на 5 июля в небе над Борисоглебском Воронежской области были зафиксированы попытки атаки со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, российские системы ПВО отразили нападение, уничтожив несколько воздушных целей.

ВСУ пытаются атаковать город Борисоглебск в Воронежской области. Видео © Telegram / SHOT

Около 2 часов ночи местные жители сообщили SHOT о серии мощных взрывов — по словам очевидцев, прозвучало около десяти громких хлопков. В настоящее время информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле уточняется.