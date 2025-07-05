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Специальная военная операция (СВО)

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5 июля, 00:07

ВСУ пытаются атаковать город Борисоглебск в Воронежской области

В ночь на 5 июля в небе над Борисоглебском Воронежской области были зафиксированы попытки атаки со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, российские системы ПВО отразили нападение, уничтожив несколько воздушных целей.

ВСУ пытаются атаковать город Борисоглебск в Воронежской области. Видео © Telegram / SHOT

Около 2 часов ночи местные жители сообщили SHOT о серии мощных взрывов — по словам очевидцев, прозвучало около десяти громких хлопков. В настоящее время информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле уточняется.

Новости СВО. Освобождено Предтечино, боевиков ВСУ давят на Купянском направлении, обмен пленными, Зеленский поговорил с Трампом, 5 июля
Новости СВО. Освобождено Предтечино, боевиков ВСУ давят на Купянском направлении, обмен пленными, Зеленский поговорил с Трампом, 5 июля

Напомним, в ночь на 3 июля силы противовоздушной обороны в Воронежской области выявили и ликвидировали свыше пяти беспилотников. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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