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5 июля, 01:52

Футболиста Смолова шантажировали из-за драки в московской «Кофемании»

Момент нападения Смолова на неизвестных людей в кафе. Обложка © Telegram / Первый спорт

Момент нападения Смолова на неизвестных людей в кафе. Обложка © Telegram / Первый спорт

Нападающий Фёдор Смолов стал жертвой шантажа. Как сообщает телеграм-канал SHOT, с футболиста требовали несколько миллионов рублей за то, чтобы видеозапись его драки в одном из столичных заведений не была опубликована.

Изначально вымогатели запросили миллион рублей, однако затем, увидев готовность Смолова заплатить, подняли ставки до трёх миллионов. Футболист отказался от дальнейших переговоров, после чего компрометирующее видео появилось в Сети.

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Напомним, ранее Life.ru публиковал видео драки Фёдора Смолова с двумя посетителями «Кофемании» на Большой Никитской. Это то самое заведение, где в 2018 году произошёл скандальный инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые напали на чиновника Дениса Пака.

Юния Ларсон
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