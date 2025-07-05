Футболиста Смолова шантажировали из-за драки в московской «Кофемании»

Нападающий Фёдор Смолов стал жертвой шантажа. Как сообщает телеграм-канал SHOT, с футболиста требовали несколько миллионов рублей за то, чтобы видеозапись его драки в одном из столичных заведений не была опубликована.

Изначально вымогатели запросили миллион рублей, однако затем, увидев готовность Смолова заплатить, подняли ставки до трёх миллионов. Футболист отказался от дальнейших переговоров, после чего компрометирующее видео появилось в Сети.