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5 июля, 05:12

Народные приметы: Почему в День Петра и Февронии стоит остерегаться купания в реках

«Вечерняя Москва»: В День Петра и Февронии стоит опасаться рек и озёр

В День Петра и Февронии стоит опасаться рек и озёр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Lehtinen

В День Петра и Февронии стоит опасаться рек и озёр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Lehtinen

8 июля в православной традиции отмечается День святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и супружеского счастья. В народе этот праздник получил название Русалица, и с ним связано множество интересных поверий и традиций. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Особое внимание в этот день уделялось народным поверьям, связанным с водоёмами. В праздник особенно активны русалки и могут представлять опасность для купающихся. По народным представлениям, в этот день речные девы выходят из воды и водят хороводы у берега, поэтому купание 8 июля считалось рискованным занятием — существовала вероятность, что русалка может утащить неосторожного человека на дно.

Кроме того, с Днём Петра и Февронии связано множество примет. Дождь в этот праздник предвещал хороший урожай мёда, северный ветер сулил ясную погоду, а восточный — скорый дождь. Считалось, что после Русалицы наступает период сорока жарких дней, а порывистый дождь в этот день предсказывал улучшение погоды в ближайшем будущем.

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Кроме того, 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, укоренившийся в нашей культуре с 2008 года. Традиционные празднования включают народные гулянья, посещение храма в память о Петре и Февронии Муромских. А главный символ этого дня — это ромашка.

Артём Гапоненко
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