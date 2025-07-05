Народные приметы: Почему в День Петра и Февронии стоит остерегаться купания в реках
«Вечерняя Москва»: В День Петра и Февронии стоит опасаться рек и озёр
В День Петра и Февронии стоит опасаться рек и озёр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Lehtinen
8 июля в православной традиции отмечается День святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и супружеского счастья. В народе этот праздник получил название Русалица, и с ним связано множество интересных поверий и традиций. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Особое внимание в этот день уделялось народным поверьям, связанным с водоёмами. В праздник особенно активны русалки и могут представлять опасность для купающихся. По народным представлениям, в этот день речные девы выходят из воды и водят хороводы у берега, поэтому купание 8 июля считалось рискованным занятием — существовала вероятность, что русалка может утащить неосторожного человека на дно.
Кроме того, с Днём Петра и Февронии связано множество примет. Дождь в этот праздник предвещал хороший урожай мёда, северный ветер сулил ясную погоду, а восточный — скорый дождь. Считалось, что после Русалицы наступает период сорока жарких дней, а порывистый дождь в этот день предсказывал улучшение погоды в ближайшем будущем.
Кроме того, 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, укоренившийся в нашей культуре с 2008 года. Традиционные празднования включают народные гулянья, посещение храма в память о Петре и Февронии Муромских. А главный символ этого дня — это ромашка.