Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник в небе над Тульской областью

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили вражеский беспилотник в небе над Тульской областью. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки. Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено», — говорится в сообщении губернатора.