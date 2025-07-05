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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 июля, 04:06

Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник в небе над Тульской областью

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили вражеский беспилотник в небе над Тульской областью. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки. Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено», — говорится в сообщении губернатора.

В Чертковском районе Ростовской области ПВО сбила вражеский БПЛА
В Чертковском районе Ростовской области ПВО сбила вражеский БПЛА

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Губернатор региона заявил о повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове.

Артём Гапоненко
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