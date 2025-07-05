Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник в небе над Тульской областью
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили вражеский беспилотник в небе над Тульской областью. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
«В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки. Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено», — говорится в сообщении губернатора.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Губернатор региона заявил о повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове.