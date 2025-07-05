Запад сознательно демонизирует Россию, чтобы подготовить общественное мнение к возможному военному конфликту. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По словам дипломата, западные страны прекрасно осведомлены о реальной ситуации на Украине, включая закрытие альтернативных источников информации, репрессии против православной церкви и преследования местных правозащитников. Однако, несмотря на это, они продолжают представлять в негативном свете Россию.

«Их задача – окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной. Чтобы дети в Европе воспринимали русских не как людей, а как «орков», которые убивают и насилуют», – подчеркнул Буякевич в интервью РИА «Новости».

Он назвал это сознательной информационной кампанией против России.