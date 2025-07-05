Манипуляция на максимум: Детей в Европе учат бояться «русских орков»
Дипломат Буякевич: Запад намеренно демонизирует Россию для подготовки к войне
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Запад сознательно демонизирует Россию, чтобы подготовить общественное мнение к возможному военному конфликту. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
По словам дипломата, западные страны прекрасно осведомлены о реальной ситуации на Украине, включая закрытие альтернативных источников информации, репрессии против православной церкви и преследования местных правозащитников. Однако, несмотря на это, они продолжают представлять в негативном свете Россию.
«Их задача – окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной. Чтобы дети в Европе воспринимали русских не как людей, а как «орков», которые убивают и насилуют», – подчеркнул Буякевич в интервью РИА «Новости».
Он назвал это сознательной информационной кампанией против России.
Ранее Life.ru писал, что Польша и Прибалтика готовятся к войне с Россией. Страны, граничащие с РФ, планируют выйти из Оттавской конвенции и активно готовятся к военным действиям, планируя возвести минные поля и бункеры.