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5 июля, 04:54

Манипуляция на максимум: Детей в Европе учат бояться «русских орков»

Дипломат Буякевич: Запад намеренно демонизирует Россию для подготовки к войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jack Frog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jack Frog

Запад сознательно демонизирует Россию, чтобы подготовить общественное мнение к возможному военному конфликту. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По словам дипломата, западные страны прекрасно осведомлены о реальной ситуации на Украине, включая закрытие альтернативных источников информации, репрессии против православной церкви и преследования местных правозащитников. Однако, несмотря на это, они продолжают представлять в негативном свете Россию.

«Их задача – окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной. Чтобы дети в Европе воспринимали русских не как людей, а как «орков», которые убивают и насилуют», – подчеркнул Буякевич в интервью РИА «Новости».

Он назвал это сознательной информационной кампанией против России.

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Юния Ларсон
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