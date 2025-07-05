Запасы зенитных установок типа «Гепард» и других систем противовоздушной обороны, размещённых в Киеве, практически исчерпаны. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, отметив, что ремонт боевой техники ВСУ часто осуществляется самими экипажами.

По словам нардепа, украинская армия вынуждена просить помощи у волонтёров даже с транспортом, поскольку официальные структуры не предоставляют поддержки. Она также подчеркнула, что автоматизированное ПО для обнаружения воздушных целей используется «в серую», поскольку до сих пор не принято на вооружение.

«Полковники Генштаба, привыкшие «пилить» деньги на проведении опытно-конструкторских работ десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях», — заявила Безуглая.