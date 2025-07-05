«Гепарды» на последнем издыхании: В Раде признали проблемы с киевскими средствами ПВО
Безуглая: Киевские ПВО работают на износ, а их ремонтом занимаются сами бойцы
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Запасы зенитных установок типа «Гепард» и других систем противовоздушной обороны, размещённых в Киеве, практически исчерпаны. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, отметив, что ремонт боевой техники ВСУ часто осуществляется самими экипажами.
По словам нардепа, украинская армия вынуждена просить помощи у волонтёров даже с транспортом, поскольку официальные структуры не предоставляют поддержки. Она также подчеркнула, что автоматизированное ПО для обнаружения воздушных целей используется «в серую», поскольку до сих пор не принято на вооружение.
«Полковники Генштаба, привыкшие «пилить» деньги на проведении опытно-конструкторских работ десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях», — заявила Безуглая.
Ранее Life.ru пиал, что Правительство Германии ведёт переговоры с США о возможности приобретения систем ПВО Patriot для последующей передачи Украине за счёт немецкого бюджета. На фоне приостановки американских поставок оружия Берлин опасается, что Вашингтон откажется от этой сделки.