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Регион
5 июля, 06:53

Силы ПВО Москвы пресекли атаку двух вражеских дронов

Мэр Собянин: ПВО отразила атаку двух летевших на Москву БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно отразили атаку двух вражеских беспилотников, направлявшихся к столице. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах, где были обнаружены обломки сбитых аппаратов.

Ещё 12 украинских БПЛА сбили над несколькими регионами России
Ещё 12 украинских БПЛА сбили над несколькими регионами России

Напомним, также силы противовоздушной обороны России уничтожили в течение ночи 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атаки отражались с 23:00 мск 4 июля до 7:00 5 июля. Больше всего БПЛА ликвидировано в Воронежской области (34).

Оксана Попова
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