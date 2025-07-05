Силы ПВО Москвы пресекли атаку двух вражеских дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно отразили атаку двух вражеских беспилотников, направлявшихся к столице. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах, где были обнаружены обломки сбитых аппаратов.