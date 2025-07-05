Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 07:22

«Ешьте дома уже»: Губерниев высказался о драке футболиста Смолова

Губерниев на фоне драки Смолова призвал футболистов завтракать дома, а не в кафе

Футболист Фёдор Смолов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ smolovfedor_10

Футболист Фёдор Смолов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ smolovfedor_10

В московской «Кофемании» снова неспокойно — на этот раз в центре скандала оказался футболист Фёдор Смолов. Его участие в драке прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев, призвав игроков есть дома, а не в кафе.

«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже….», — написал он в соцсетях.

Ситуация вызвала волну обсуждений в СМИ и соцсетях, а Губерниев напомнил, что именно в этом месте в 2018 году уже случался громкий скандал с участием Кокорина и Мамаева. Журналист с иронией предложил спортсменам больше не устраивать себе завтраки в «Кофемании», чтобы не доводить дело до рукоприкладства.

Футболиста Смолова шантажировали из-за драки в московской «Кофемании»
Футболиста Смолова шантажировали из-за драки в московской «Кофемании»

Напомним, что инцидент с участием Фёдора Смолова произошёл ещё в мае, однако видео с камер наблюдения попало в Сеть только 5 июля. На кадрах видно, как футболист сначала разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем наносит удары по лицу двум мужчинам. В конфликт вмешался официант. По информации инсайдера Ивана Карпова, Смолова могли спровоцировать, а позже неизвестные якобы требовали у него деньги за то, чтобы запись драки не попала в Интернет.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев
  • Фёдор Смолов
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar