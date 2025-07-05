«Ешьте дома уже»: Губерниев высказался о драке футболиста Смолова
Губерниев на фоне драки Смолова призвал футболистов завтракать дома, а не в кафе
Футболист Фёдор Смолов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ smolovfedor_10
В московской «Кофемании» снова неспокойно — на этот раз в центре скандала оказался футболист Фёдор Смолов. Его участие в драке прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев, призвав игроков есть дома, а не в кафе.
«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже….», — написал он в соцсетях.
Ситуация вызвала волну обсуждений в СМИ и соцсетях, а Губерниев напомнил, что именно в этом месте в 2018 году уже случался громкий скандал с участием Кокорина и Мамаева. Журналист с иронией предложил спортсменам больше не устраивать себе завтраки в «Кофемании», чтобы не доводить дело до рукоприкладства.
Напомним, что инцидент с участием Фёдора Смолова произошёл ещё в мае, однако видео с камер наблюдения попало в Сеть только 5 июля. На кадрах видно, как футболист сначала разговаривает с посетителями «Кофемании», а затем наносит удары по лицу двум мужчинам. В конфликт вмешался официант. По информации инсайдера Ивана Карпова, Смолова могли спровоцировать, а позже неизвестные якобы требовали у него деньги за то, чтобы запись драки не попала в Интернет.