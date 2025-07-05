«Ешьте дома уже»: Губерниев высказался о драке футболиста Смолова

В московской «Кофемании» снова неспокойно — на этот раз в центре скандала оказался футболист Фёдор Смолов. Его участие в драке прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев, призвав игроков есть дома, а не в кафе.

«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже….», — написал он в соцсетях.

Ситуация вызвала волну обсуждений в СМИ и соцсетях, а Губерниев напомнил, что именно в этом месте в 2018 году уже случался громкий скандал с участием Кокорина и Мамаева. Журналист с иронией предложил спортсменам больше не устраивать себе завтраки в «Кофемании», чтобы не доводить дело до рукоприкладства.