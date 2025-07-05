Хинштейн выдвинет в сенаторы от Курской области олимпийскую чемпионку

Титулованная фехтовальщица, олимпийская чемпионка Евгения Ламонова стала потенциальным претендентом на место сенатора от Курской области. По сведениям РБК, которое ссылается на собственные источники, её кандидатуру планирует предложить временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

В настоящее время представителем исполнительной власти Курской области в Совете Федерации является Алексей Кондратьев, приступивший к своим полномочиям в 2024 году. Источники издания утверждают, что Кондратьев, вероятно, сохранит свой статус сенатора, но уже от Тамбовской области, которую он ранее представлял в верхней палате парламента с 2015 по 2020 год.