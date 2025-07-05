«Застряли в украинской бутылке»: Посол Келин раскрыл проблему Лондона
Келин: Британия оказалась в безвыходной ситуации из-за риторики по Украине
Посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин. Обложка © ТАСС / Илья Дмитрячев
Британия загнала себя в дипломатический тупик своей позицией по Украине, такое мнение выразил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС. Дипломат раскритиковал подход британских властей к украинскому конфликту, отметив, что Лондон своими действиями лишил себя возможностей для дипломатического манёвра.
«В украинском кризисе Лондон задрал ставки предельно высоко, представляя конфликт почти что в библейских категориях борьбы добра со злом. Тем самым он загнал себя в бутылку, по сути, не оставив дипломатических зазоров для формирования более реалистичных подходов к урегулированию», — подчеркнул Келин.
Посол обратил внимание на избирательность британского подхода под названием «прогрессивный реализм», который новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предлагает применять в отношениях с Китаем, но исключает в случае с Россией.
Глава российской дипмиссии констатировал, что данная концепция призвана скрыть неудобные для Великобритании ситуации, когда идеологические догмы начинают мешать практическим вопросам.
Келин отметил, что подобная двойственность в британской внешней политике демонстрирует отсутствие последовательности и подчинение идеологическим штампам в ущерб практической дипломатии. В результате, по мнению посла, Лондон оказался в сложной ситуации, где риторика существенно ограничивает возможности для реальных политических решений.
Ранее военный специалист подверг сомнению способность Великобритании участвовать в полномасштабном конфликте с Россией, несмотря на риторику министра обороны Джона Хили о готовности к боевым действиям в составе НАТО. По оценке эксперта, с момента распада Советского Союза боевые возможности британских вооружённых сил значительно снизились.