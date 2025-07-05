Британия загнала себя в дипломатический тупик своей позицией по Украине, такое мнение выразил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС. Дипломат раскритиковал подход британских властей к украинскому конфликту, отметив, что Лондон своими действиями лишил себя возможностей для дипломатического манёвра.

«В украинском кризисе Лондон задрал ставки предельно высоко, представляя конфликт почти что в библейских категориях борьбы добра со злом. Тем самым он загнал себя в бутылку, по сути, не оставив дипломатических зазоров для формирования более реалистичных подходов к урегулированию», — подчеркнул Келин.

Посол обратил внимание на избирательность британского подхода под названием «прогрессивный реализм», который новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предлагает применять в отношениях с Китаем, но исключает в случае с Россией.

Глава российской дипмиссии констатировал, что данная концепция призвана скрыть неудобные для Великобритании ситуации, когда идеологические догмы начинают мешать практическим вопросам.

Келин отметил, что подобная двойственность в британской внешней политике демонстрирует отсутствие последовательности и подчинение идеологическим штампам в ущерб практической дипломатии. В результате, по мнению посла, Лондон оказался в сложной ситуации, где риторика существенно ограничивает возможности для реальных политических решений.