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5 июля, 09:42

В Японии казнили известного Twitter-киллера, который насиловал и рубил жертв на куски

People: В Японии казнили маньяка Такахиро Сираиси, известного как Twitter-киллер

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В Японии спустя семь лет после ареста казнили маньяка Такахиро Сираиси. Как отметили в издании People, он был известен как Twitter-киллер, который за 70 дней убил девять человек.

Свою преступную деятельность Сираиси начал в 2017 году. Его жертвами становились девушки и женщины, которые писали в социальной сети Twitter (теперь именуется, как Х) о суицидальных мыслях. Он втирался к ним в доверие и приглашал в свою квартиру, где избивал, насиловал и убивал. Тела мужчина расчленял и хранил в своём холодильнике, а чтобы заглушить трупный запах, использовал наполнитель для кошачьего туалета.

На его счету восемь девушек, трое из которых были подростками, самой юной жертве исполнилось 15 лет. Также его признали виновным в убийстве парня, от него Сираиси избавился как от свидетеля. Убийцу поймали в 2017 году, когда брат одной из жертв нашёл у неё переписку с ним. Полицейские быстро вычислили владельца аккаунта и арестовали мужчину.

На суде Такахиро признался, что им двигали «сексуальные и финансовые желания». Однако в своих преступлениях не раскаивался, а на заседаниях вёл себя дерзко. Его приговорили к смертной казни, которая состоялась 27 июня, и была первой в Японии с 2022 года.

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Ранее стало известно, что весной этого года на СВО отправился Ваган Сафарян, известный как астраханский душитель. На его счету три подтверждённых убийства, но уголовное делопроизводство в его отношении сейчас приостановлено. Теперь Сафарян служит в штурмовом подразделении ВС РФ.

Юлия Сафиулина
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