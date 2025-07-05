Обезвредить неадеквата с ножом, напавшего на медиков в Иркутске, помогли призывники

Двое призывников помогли остановить пациента, напавшего с ножом на персонал поликлиники в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пострадавшие при нападении медсёстры в Иркутске. Видео © Telegram / Правительство Иркутской области

«Мы просто счастливы, что остались в живых, спасибо огромное докторам, хирургам нашим. Помогали все, кто мог...», — рассказали пострадавшие.

По словам медработниц, ключевую роль сыграли двое призывников, которые случайно оказались рядом. Молодые люди не растерялись и помогли удержать нападавшего до прибытия охраны. Нападавшим оказался 59-летний местный житель, регулярно посещавший учреждение. Ранее он не проявлял агрессии и, по словам пострадавших, в день нападения пришёл за справками. Однако в какой-то момент внезапно достал нож и начал нападать.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев навестил пострадавших в больнице и сообщил, что женщины «отчаянно сопротивлялись». Он также подчеркнул, что действия призывников заслуживают особой благодарности. Сейчас подозреваемый заключён под стражу. Суд арестовал его на два месяца, проводится расследование.