Обезвредить неадеквата с ножом, напавшего на медиков в Иркутске, помогли призывники
Обезвредить напавшего с ножом на медиков в Иркутске помогли призывники
Пострадавшие при нападении медсёстры в Иркутске. Обложка © Telegram / Правительство Иркутской области
Двое призывников помогли остановить пациента, напавшего с ножом на персонал поликлиники в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Пострадавшие при нападении медсёстры в Иркутске. Видео © Telegram / Правительство Иркутской области
«Мы просто счастливы, что остались в живых, спасибо огромное докторам, хирургам нашим. Помогали все, кто мог...», — рассказали пострадавшие.
По словам медработниц, ключевую роль сыграли двое призывников, которые случайно оказались рядом. Молодые люди не растерялись и помогли удержать нападавшего до прибытия охраны. Нападавшим оказался 59-летний местный житель, регулярно посещавший учреждение. Ранее он не проявлял агрессии и, по словам пострадавших, в день нападения пришёл за справками. Однако в какой-то момент внезапно достал нож и начал нападать.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев навестил пострадавших в больнице и сообщил, что женщины «отчаянно сопротивлялись». Он также подчеркнул, что действия призывников заслуживают особой благодарности. Сейчас подозреваемый заключён под стражу. Суд арестовал его на два месяца, проводится расследование.
Напомним, в Иркутске пациент набросился с ножом и газовым баллончиком на персонал городской клинической больницы № 8. По словам злоумышленника, он планировал убить врача, так как «его лишили права на жизнь». Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.