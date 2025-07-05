На Майорке пассажирам пришлось выбираться из горящего самолёта по крылу

В аэропорту Майорки поздним вечером в пятницу произошло возгорание самолёта авиакомпании Ryanair — в результате инцидента пострадали 18 человек, шесть из них были госпитализированы. Состояние их здоровья пока оценивается как стабильное. Об этом сообщает испанское издание Diario de Mallorca.

Люди эвакуируются из загоревшегося самолёта по его крылу. Видео © X/ EronSchmid

Борт готовился к вылету в Манчестер, когда примерно в 00:30 (1:30 мск) экипаж доложил о возгорании в одном из двигателей. После экстренной остановки на рулёжной дорожке пассажиров немедленно эвакуировали. По словам очевидцев, часть людей спустилась из салона самолёта на крыло, а затем прыгала прямо на взлётно-посадочную полосу.