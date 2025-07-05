На Майорке пассажирам пришлось выбираться из горящего самолёта по крылу
В аэропорту Майорки загорелся самолёт Ryanair, пострадали 18 человек
В аэропорту Майорки поздним вечером в пятницу произошло возгорание самолёта авиакомпании Ryanair — в результате инцидента пострадали 18 человек, шесть из них были госпитализированы. Состояние их здоровья пока оценивается как стабильное. Об этом сообщает испанское издание Diario de Mallorca.
Люди эвакуируются из загоревшегося самолёта по его крылу. Видео © X/ EronSchmid
Борт готовился к вылету в Манчестер, когда примерно в 00:30 (1:30 мск) экипаж доложил о возгорании в одном из двигателей. После экстренной остановки на рулёжной дорожке пассажиров немедленно эвакуировали. По словам очевидцев, часть людей спустилась из салона самолёта на крыло, а затем прыгала прямо на взлётно-посадочную полосу.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт с российскими туристами попал в шторм и совершил аварийную посадку в океане на Мальдивах. В результате пилоты смогли совершить аварийную посадку на воду посреди океана. Пассажиры провели более часа внутри, затем пилоты снова попытались взлететь. Однако это не удалось — борт накренился влево и его снесло ветром, что заставило снова приземлиться на воду.
Обложка © X/ EronSchmid