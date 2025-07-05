Автор идеи о кинообмене России и США предложил начать с 10 лучших фильмов

Президент России Владимир Путин передал идею запуска кинообмена между странами Дональду Трампу во время их общения. Своим взглядом на реализацию проекта с РИА «ФедералПресс» поделился автор инициативы, кинорежиссёр и основатель образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль плюс» Николай Данн.

«Когда мы знаем культуру другой страны и его народа, нам легче понимать и взаимодействовать. Лучший культурный обмен — это всегда книги, театр и кино», — сказал Данн.

По его словам, кино является более доступным форматом, чем, например, живопись. Режиссёр предложил для обмена брать по 10 документальных, игровых и анимационных фильмов разных тематик, что важно для понимания культурного наследия. Данн подчеркнул, что простые кинопоказы в кинотеатрах не дадут большого эффекта; обмен должен быть централизованным и проходить на уровне школ, учреждений культуры и в формате семейных просмотров.

Он отметил, что его онлайн-кинотеатр «Ноль плюс», где представлены короткометражные и анимационные фильмы, уже используется в школах и учреждениях культуры. Подобные показы, по мнению Данна, позволяют сразу увидеть, что представляет страна, и обсудить это в киноклубах.

Режиссёр объяснил, что всё сказанное им отражает суть кинопедагогики, направленной на воспитание через демонстрацию жизненных ситуаций в фильмах, из которых можно извлечь уроки. Данн считает, что главное в жизни — это возможность поговорить с кем-то.