Полиция не стала заводить дело на Смолова после драки в кафе

Столичная полиция не стала заводить дело в отношении футболиста Фёдора Смолова после драки в кафе, в ходе которой он травмировал 47-летнего мужчину. Об этом сообщили в МВД по Москве.

Сообщается, что подозреваемый — 35-летний футболист — покинул Россию, что затруднило его допрос. Из-за нехватки медицинских документов и ограниченных сроков проверки уголовное дело не возбуждено, но расследование продолжается, и решение будет принято по итогам сбора всех данных.