Полиция не стала заводить дело на Смолова после драки в кафе
Футболист Фёдор Смолов. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Столичная полиция не стала заводить дело в отношении футболиста Фёдора Смолова после драки в кафе, в ходе которой он травмировал 47-летнего мужчину. Об этом сообщили в МВД по Москве.
Сообщается, что подозреваемый — 35-летний футболист — покинул Россию, что затруднило его допрос. Из-за нехватки медицинских документов и ограниченных сроков проверки уголовное дело не возбуждено, но расследование продолжается, и решение будет принято по итогам сбора всех данных.
Напомним, что инцидент с участием Фёдора Смолова произошёл в заведении «Кофемания» на Большой Никитской улице. Драка произошла еще в марте, но видео с камер наблюдения попало в Сеть только 5 июля. На кадрах видно, как футболист сначала разговаривает с посетителями, а затем наносит удары по лицу двум мужчинам.