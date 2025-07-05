Военный эксперт Василий Дандыкин высказал своё мнение о текущей ситуации с массированными ударами по объектам на территории Украины. Он сообщил, что в ближайшее время Украине должны поступить танки «Абрамс», которые будут доставлены по морю. Однако он выразил сомнения в том, что эта партия сможет добраться до Вооружённых Сил Украины (ВСУ).

«Вот сейчас Украине должны поставить крупную партию «Абрамсов». Они должны прийти по морю. Поэтому нам необходимо её отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем», — цитирует эксперта сайт MK.Ru.

Эксперт отметил, что её противовоздушная оборона, включая Киев, который ранее считался хорошо защищённым, сейчас напоминает «дуршлаг». Сейчас, по его словам, отверстия ещё маленькие, однако вскоре они могут увеличиться.