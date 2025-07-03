«Patriot никак не спасёт»: Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ проиграли битву за небо
Военный эксперт Рожин: Украина не может закрыть небо от дронов
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Украина, продолжая получать вооружение из Европы, не может закрыть своё небо от дронов, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, комментируя решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки комплексов Patriot и Stinger в Незалежную. По его словам, ВСУ и раньше не могли нормально сбивать российские гиперзвуковые ракеты.
«Но ещё увеличивается количество дронов, которые запускаются по Украине. Это ведёт к серьёзному истощению ПВО, и наличие там батарей Patriot никак не спасёт...» — подчеркнул военный эксперт.
По его словам, стоимость «Гераней» составляет около 20 тысяч долларов за единицу, в то время как выпуск ракет для Patriot обходится примерно в четыре миллиона долларов за штуку. Если ВСУ будут пытаться сбивать БПЛА при помощи американской системы ПВО, то ракеты быстро закончатся, к тому же это «неадекватное расходование ресурсов», уверен собеседник kp.ru.
Тем не менее Рожин пояснил, что дроны сами по себе не способны решить исход конфликта, так как окончательный результат определяется именно на земле. Несмотря на болезненные удары по тылу, ВС РФ, по словам эксперта, продолжают наступать и освобождать территории. Кроме того, Армия РФ наращивает производство собственных ударных БПЛА и увеличивает масштаб комбинированных атак, подытожил специалист.
Напомним, ранее телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и Конгрессе, сообщил, что США приостановили поставки на Украину ряда вооружений и боеприпасов, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger. При этом украинцам уже запретили паниковать из-за решения США. Эксперты считают, что эпоха безусловной поддержки США Незалежной уже завершилась.