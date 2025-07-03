«Patriot никак не спасёт»: Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ проиграли битву за небо

Украина, продолжая получать вооружение из Европы, не может закрыть своё небо от дронов, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, комментируя решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки комплексов Patriot и Stinger в Незалежную. По его словам, ВСУ и раньше не могли нормально сбивать российские гиперзвуковые ракеты.

«Но ещё увеличивается количество дронов, которые запускаются по Украине. Это ведёт к серьёзному истощению ПВО, и наличие там батарей Patriot никак не спасёт...» — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, стоимость «Гераней» составляет около 20 тысяч долларов за единицу, в то время как выпуск ракет для Patriot обходится примерно в четыре миллиона долларов за штуку. Если ВСУ будут пытаться сбивать БПЛА при помощи американской системы ПВО, то ракеты быстро закончатся, к тому же это «неадекватное расходование ресурсов», уверен собеседник kp.ru.